Последствия глобального потепления для ХМАО и ЯНАО – учение показали карту затопленных участков Евгения КомароваЯНАО и ХМАО рискуют столкнуться с последствиями глобального потепления – ученые показали карту затопленных участков.
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