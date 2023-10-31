РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ЖАЛЕЕТ УКРАИНУ

Nikolay Zakharov Вывод статьи верный,Украина как государство быть не должно,только области РФ и все.

Леонид Аншуков Коль, ну тут работы с украинской областью будет почище второго фронта ВОВ! Все молодое поколение испоганено, а ведь это поколение не скоро перевоспитаешь, да и наверное невозможно. Так что у России с хохлами будет проблем полный рот, как сейчас иммигрантами.