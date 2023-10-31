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Спички - не игрушка

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РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ЖАЛЕЕТ УКРАИНУ

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ЖАЛЕЕТ УКРАИНУ

Владислав ГУЛЕВИЧ Расчеловечивание российской армии – один из главных посылов украинской пропаганды.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Вывод статьи верный,Украина как государство быть не должно,только области РФ и все.
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2 д.
Леонид Аншуков
Коль, ну тут работы с украинской областью будет почище второго фронта ВОВ! Все молодое поколение испоганено, а ведь это поколение не скоро перевоспитаешь, да и наверное невозможно. Так что у России с хохлами будет проблем полный рот, как сейчас иммигрантами.
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2 д.
vladimir vedenkin
Предполагаю, что жалость ко всему, что касается военных укры является вреднейшим видом вредительства в отношении РФ и дискредитации ее ВС. Все будет украми оболгано, извращено и истолковано против РФ. Это  не считая ущерба боевым действиям и непосредственно российским военнослужащим.
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2 д.

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