Невролог Гайфутдинов: вживление в мозг чипов может вызвать воспаление

Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов заявил, что вживление в головной мозг человека импланта от Neuralink, как и любого инородного предмета, чревато осложнениями.