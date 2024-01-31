Невролог Гайфутдинов: вживление в мозг чипов может вызвать воспаление

Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов заявил, что вживление в головной мозг человека импланта от Neuralink, как и любого инородного предмета, чревато осложнениями.
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