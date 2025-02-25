В Татарстане в январе увеличились зарплаты сотрудников спортклубов и салонов красоты

С начала 2025 года рост зарплат и активность работодателей замедлились. В декабре и январе наблюдался привычный сезонный спад: компании подводили итоги года, разрабатывали стратегии и бюджеты, а также работали в условиях длительных выходных и праздников.
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