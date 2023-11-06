Военный альянс США, Японии и Южной Кореи ведет к ядерной войне — СМИ

Полноценное оформление трехстороннего военного альянса Вашингтона, Токио и Сеула лишь обострит противостояние на Корейском полуострове, приблизив ядерную и третью мировую войну, пишет главная северокорейская газета «Нодон синмун».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии