Австрия делает путешествие по стране более доступным

<p>Австрия планирует значительное расширение своей железнодорожной сети в ближайшие 16 лет. К 2040 году эта альпийская страна намерена добавить множество новых маршрутов и сообщений с целью сделать путешествия на поездах еще более привлекательными.
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