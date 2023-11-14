Брэд Питт публично признал свой роман с Инес Де Рамон

Актер представил любимую всем своим друзьям. Брэд Питт решил признать свой роман LEGION-MEDIA59-летний Брэд Питт, который уже около года встречается с 33-летней Инес Де Рамон, решил, что пора перевести отношения с ней на новый уровень.
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