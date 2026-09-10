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Кот начал приносить хозяйке домой весьма неожиданные «подарки»

Кот начал приносить хозяйке домой весьма неожиданные «подарки»

Девушка показала своего кота Монки, который регулярно приносит домой вещи, найденные у других людей. В его добыче уже оказывались чипсы, прокладки и даже лотерейный билет, оказавшийся выигрышным.

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