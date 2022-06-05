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Миллион Mercedes-Benz попали под отзыв из-за неисправных тормозов

Миллион Mercedes-Benz попали под отзыв из-за неисправных тормозов

Без малого миллион автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв из-за неисправных тормозов. Федеральное транспортное управление Германии (KBA) объявило о том, что владельцам 993 407 «Мерседесов» со всего мира придётся внепланово посетить сервис.

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