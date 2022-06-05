Миллион Mercedes-Benz попали под отзыв из-за неисправных тормозов

Без малого миллион автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв из-за неисправных тормозов. Федеральное транспортное управление Германии (KBA) объявило о том, что владельцам 993 407 «Мерседесов» со всего мира придётся внепланово посетить сервис.
Без малого миллион автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв из-за неисправных тормозов. Федеральное транспортное управление Германии (KBA) объявило о том, что владельцам 993 407 «Мерседесов» со всего мира придётся внепланово посетить сервис.
Свежие комментарии