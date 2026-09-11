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Daily Moscow

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Василиса Володина, Светлана Зейналова и Иракли стали гостями встречи о безопасности детей

Василиса Володина, Светлана Зейналова и Иракли стали гостями встречи о безопасности детей

9 сентября в Москве прошла шестая встреча Клуба «Счастливые родители» медиа Parents.ru. Паблик-ток получил название «Семья под защитой» и был посвящен безопасности детей — от поведения в интернете до юридических рисков и отношений с гаджетами.

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