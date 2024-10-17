Ургант наварился на 3,5 миллиона на собственной книге с пустыми страницами

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Телеведущий Иван Ургант поделился радостью в социальных сетях, рассказав о своем заработке в размере 3,5 миллиона рублей, которые он получил за издательство книги с пустыми страницами.
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