История абсента - любимого напитка творческой богемы

Чистая вода горных ручьев, аромат свежих трав, огонь, горящий под котлом в маленькой избушке долгими зимними ночами, — все это составляющие легендарного швейцарского напитка.
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Так каков же его состав? Много написано, но ничего мне не ясно.
Не знаю, не пробовала.