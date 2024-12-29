В Карелии изменилось расписание пригородных поездов

Минтранс Карелии предупредил об отмене некоторых поездов в период новогодних праздников Министерство транспорта Карелии сообщило об изменении графика курсирования пригородных поездов по маршруту Суккозеро — Лендеры — Суккозеро.
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