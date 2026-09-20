Украина находится в крайне тяжелой ситуации из-за успешных действий российской армии и коррупционных скандалов в Киеве, пишет экс-сотрудник хорватской разведки Зоран Метер в статье для портала Geopolitika News.
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