Спички - не игрушка

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"Уничтожит Лондон за 6 минут": Британцев окутала истерика, увидев, как Путин заряжает "Сармат"

"Уничтожит Лондон за 6 минут": Британцев окутала истерика, увидев, как Путин заряжает "Сармат"

А тем временем Лондон как бы слегка в ужасе от того, что Россия развернула-таки систему «Сармат», и т.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Баргузины нужно СРОЧНО восстановить и поставить на боевое дежурство. Я что блин, зря карманы для них делал в девяностых?!
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16 час.
Игорь Савин
А что общего в статье между &quot;Сарматом&quot; и америкосами!!!!!???????
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14 час.
Анастасия Гончарова
хрюкай  блевотина у себя в стайке свинья защеканская!!! 🤮🤮🤮🤮
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8 час.

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