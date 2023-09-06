"Уничтожит Лондон за 6 минут": Британцев окутала истерика, увидев, как Путин заряжает "Сармат"
А тем временем Лондон как бы слегка в ужасе от того, что Россия развернула-таки систему «Сармат», и т.
Комментарии
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Баргузины нужно СРОЧНО восстановить и поставить на боевое дежурство. Я что блин, зря карманы для них делал в девяностых?!
А что общего в статье между "Сарматом" и америкосами!!!!!???????
хрюкай блевотина у себя в стайке свинья защеканская!!! 🤮🤮🤮🤮
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