Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Реальность: настоящая и "военблогерская"

Реальность: настоящая и "военблогерская"

Накануне вечером произошло следующее. Целая когорта Telegram-каналов военблогерской ориентации распространила сообщение о том, что в Беловский район Курской области вошла целая бригада ВСУ.

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Комментарии
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Александр Рожков
Ему не чем задумываться. Что скажут, то и делает. Вот.
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Почему  мосты  через  Днепр  до  сих  пор  не  уничтожены?
Ответить
6 час.
W
Walery
Эти мосты понадобятся для продвижения га Запад. Или ты против если  про мосты спрашиваешь &quot;почему&quot;, а? И вообще - с такими типа как ты и с блогерами -&quot;военкорами&quot; уже пришло время разбираться посредством СМЕРШ!
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57 мин.

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