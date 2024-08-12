Накануне вечером произошло следующее. Целая когорта Telegram-каналов военблогерской ориентации распространила сообщение о том, что в Беловский район Курской области вошла целая бригада ВСУ.
Реальность: настоящая и "военблогерская"
Комментарии
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Александр Рожков
Ему не чем задумываться. Что скажут, то и делает. Вот.
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Почему мосты через Днепр до сих пор не уничтожены?
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6 час.
W
Walery
Эти мосты понадобятся для продвижения га Запад. Или ты против если про мосты спрашиваешь "почему", а? И вообще - с такими типа как ты и с блогерами -"военкорами" уже пришло время разбираться посредством СМЕРШ!
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57 мин.
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