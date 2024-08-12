Реальность: настоящая и "военблогерская"

Ему не чем задумываться. Что скажут, то и делает. Вот.

Почему мосты через Днепр до сих пор не уничтожены?

W

Walery

Эти мосты понадобятся для продвижения га Запад. Или ты против если про мосты спрашиваешь "почему", а? И вообще - с такими типа как ты и с блогерами -"военкорами" уже пришло время разбираться посредством СМЕРШ!