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Наш потерянный мир

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Американский танкер подвергся атаке беспилотников на подходе к Новороссийску

Американский танкер подвергся атаке беспилотников на подходе к Новороссийску

Морской нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской корпорации Chevron, подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов на подходе к нефтеналивному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума.

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