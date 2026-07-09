Американский танкер подвергся атаке беспилотников на подходе к Новороссийску

Морской нефтяной танкер Yasa Polaris, принадлежащий американской корпорации Chevron, подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов на подходе к нефтеналивному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума.
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