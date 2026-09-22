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Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами

Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами

Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами. Более двенадцати тысяч граждан РФ разного пола и возраста подали соответствующие заявки в ответ на объявление о наборе в отряд космонавтов.

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