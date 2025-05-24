Ирисы и Ко, или Вырастите радугу в своем саду

Эти растения с изысканной «архитектурой» цветка в фаворе у многих наших садоводов. А у вас? Знаете ли вы, что не все то ирис, что так называется?Ирис бородатый 'Louvios' радует глаз трехцветной окраской: нижние доли около цветника пурпурно-красные, верхние — розовые, а бородка желтаяУдивительные цветки наших героев бывают всевозможной окраски.