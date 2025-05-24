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Квартира, дом, дача

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Ирисы и Ко, или Вырастите радугу в своем саду

Ирисы и Ко, или Вырастите радугу в своем саду

Эти растения с изысканной «архитектурой» цветка в фаворе у многих наших садоводов. А у вас? Знаете ли вы, что не все то ирис, что так называется?Ирис бородатый 'Louvios' радует глаз трехцветной окраской: нижние доли около цветника пурпурно-красные, верхние — розовые, а бородка желтаяУдивительные цветки наших героев бывают всевозможной окраски.

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