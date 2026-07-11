Рибосомная генная схема научила клетки распознавать шесть сигналов

Исследователи Университета науки и технологий Пхохан (POSTECH, Южная Корея) разработали принципиально новую платформу синтетической биологии — RATEX (Ribosome-Assisted Transcriptional EXpression controller).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии