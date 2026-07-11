НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

495 подписчиков

Рибосомная генная схема научила клетки распознавать шесть сигналов

Рибосомная генная схема научила клетки распознавать шесть сигналов

Исследователи Университета науки и технологий Пхохан (POSTECH, Южная Корея) разработали принципиально новую платформу синтетической биологии — RATEX (Ribosome-Assisted Transcriptional EXpression controller).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии