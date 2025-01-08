Больше никогда не буду стирать в режиме «быстрая стирка». Узнал 7 гадких минусов этого режима

Думаю, многие согласятся со мной, что выбор программы на стиральной машине — это настоящее искусство! Особенно если вам как и мне, приходилось сталкиваться с последствиями так называемого "быстрого режима".
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