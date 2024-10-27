Лавров: Трамп заявил про угрозу ударить по Москве в контексте кампании в США

Бывший американский президент, кандидат на данную должность от Республиканской партии Дональд Трамп заявил про свою угрозу ударить по Москве в контексте предвыборной кампании, идущей в Соединенных Штатах.
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