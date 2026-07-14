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Охота на «Гадира»: как морские дроны Corsair поразили подлодку на стапеле

Охота на «Гадира»: как морские дроны Corsair поразили подлодку на стапеле

На днях США впервые применили против Ирана несколько ударных безэкипажных катеров (БЭКов) Corsair. Центральное командование (CENTCOM) США сообщило, что был атакован объект в порту Бендер-Аббаса, где обслуживали подлодки ВМС Ирана.

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