В Госдуму внесут законопроект о защите россиян при покупке ценных бумаг

В России предлагают защитить права граждан, которые приобретают ценные бумаги – соответствующий законопроект разработали и планируют внести на рассмотрение парламентариев депутаты партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.
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