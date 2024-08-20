В РФ стала дорожать верхняя одежда

По информации госсистемы маркировки "Честный знак", средняя цена куртки за первые полгода текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросла на 11,5% – до 4,3 тысячи рублей за штуку, жилетов – на 14% – до 3 тысяч рублей, плащей – на 17% (до 7,8 тысячи рублей), пальто – на 6% (до 6,7 тысячи).