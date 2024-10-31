Так стирать черную одежду нельзя: она быстро потеряет цвет – каждый второй допускает эти ошибки

Ценители темных вещей знают, что черная одежда – это элегантно, стильно, красиво и стильно. С черными элементами гардероба можно сочетать разные цвета, это подчеркнет достоинства вашей фигуры и поможет скрыть недостатки.
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