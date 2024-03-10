FT: Трамп заручился поддержкой бывших спонсоров Рона Десантиса

Предприниматели Ричард и Элизабет Уихлейн (более известны как Лиз и Дик), которые были одними из крупнейших доноров выбывшего из президентской гонки губернатора Флориды Рона Десантиса, решили поддержать Дональда Трампа.
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