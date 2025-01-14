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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае впервые полицейские вручили жилищные сертификаты гражданам, прибывшим в Россию из-за границы для постоянного проживания

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю полковник полиции Марина Довгий в торжественной обстановке вручила жилищные сертификаты гражданам, прибывшим в Россию для постоянного проживания.

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