Парликов: Пока санкций в отношении российского газа нет, мы можем его закупать

До тех пор, пока не будет принято политическое решение о введении санкций в отношении российского газа в Республике Молдова и Европейском союзе, к этому газу будем относиться как к любому другому газу на рынке.
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