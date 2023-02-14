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Ирландия прекращает выдавать «золотые визы» миллионерам

Ирландия прекращает выдавать «золотые визы» миллионерам

Ирландия прекращает принимать заявки по программе иммигрантов-инвесторов (IIP), последний день приема — 15 февраля, сообщает Raidió Teilifís Éireann (RTE) со ссылкой на министра юстиции страны Саймона Харриса.

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