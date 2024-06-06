В России появится новый федеральный округ: какие регионы войдут и как будет называться

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня, ФедералПресс. Главе запорожской администрации Евгению Балицкому позволили на ПМЭФ раскрыть секрет, что Крым, Запорожье и еще четыре новых региона России сформируют новый федеральный округ.
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