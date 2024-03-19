Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Помню когда выбрали Пашиняна, все армяне в Южно-Сахалинске изображали великую радость и исполнение мечты "Великого ар...Премьер Армении П...
  • Игорь Егоров
    Не пойму, а где наши ресурсы на уничтожение этих упырей, или лупить ракетами по беспилотникам  это веселей.Советник Зеленско...
  • Игорь Егоров
    Борьба с паводками должна иметь системный подход на основе гидрологических расчетов, а не борьбу в режиме аврала.Курганский губерн...

Марочко: базу готовивших теракты в РФ наемников уничтожили у Волчанска

Марочко: базу готовивших теракты в РФ наемников уничтожили у Волчанска

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что в районе Волчанска российские войска уничтожили базу наемников, которых готовили для совершения терактов в Белгородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх