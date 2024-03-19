Марочко: базу готовивших теракты в РФ наемников уничтожили у Волчанска

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что в районе Волчанска российские войска уничтожили базу наемников, которых готовили для совершения терактов в Белгородской области.
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