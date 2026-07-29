🚃 В Евпатории временно изменили маршрут трамвая №1 Из-за отсутствия напряжения в сети в 9-м микрорайоне транспорт следует только до остановки «Мойнаки», сообщили в администрации города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚃 В Евпатории временно изменили маршрут трамвая №1 Из-за отсутствия напряжения в сети в 9-м микрорайоне транспорт следует только до остановки «Мойнаки», сообщили в администрации города.