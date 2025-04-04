В Роскачестве назвали эффективный способ не попадать в лапы мошенников

Из-за своей наивности люди часто становятся мишенями для мошенников. Эксперты Роскачества советуют создать цифровой профиль — виртуальную копию с отдельными номером и аккаунтами в мессенджерах и социальных сетях.
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