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Бритни Спирс о годах под опекой родителей: «Я работала семь дней в неделю»

Бритни Спирс о годах под опекой родителей: «Я работала семь дней в неделю»

Бритни Спирс снова в центре шума: 44-летняя певица записала видео в кружевном белье и заодно произнесла резкий монолог о родителях — Джейми и Линн Спирс, под чьей опекой провела 14 лет.

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