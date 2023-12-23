«2024 год — год перемен для России и мира»: астрологический прогноз от Алексея Агафонова Ольга ВайленкоАстролог Алексей Агафонов, известный прогнозами на основе планетарных циклов, поделился своими видениями относительно грядущего 2024 года.
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