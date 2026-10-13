Риелтор Бендриков: покупка жилья с торгов по банкротству может привести к суду

Риелтор Олег Бендриков рассказал, что покупка квартиры на торгах по банкротству может привести к судебному разбирательству с бывшим владельцем или зарегистрированными в жилье людьми.
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