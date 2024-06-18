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«Это нас беспокоит»: Джон Кирби о встрече Путина и Ким Чен Ына

«Это нас беспокоит»: Джон Кирби о встрече Путина и Ким Чен Ына

За поездкой Владимира Путина в КНДР пристально будут следить в США. Джон Кирби, представитель совета национальной безопасности Белого Дома, заявил, что Вашингтон обеспокоен развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, а также его последствиями.

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