«Это нас беспокоит»: Джон Кирби о встрече Путина и Ким Чен Ына

За поездкой Владимира Путина в КНДР пристально будут следить в США. Джон Кирби, представитель совета национальной безопасности Белого Дома, заявил, что Вашингтон обеспокоен развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, а также его последствиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии