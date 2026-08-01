К ночи стали известны подробности вчерашнего на Кудринской площади в Москве.Террористка с СВУ (до 1 кг тротила и поражающие элементы) пыталась попасть в ресторан, где проходил закрытый банкет.
Теракт в Москве. Последствия
Комментарии
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Ураганов Иван
Твари!!!!!!!
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
А кто она такая? Из Украины, или россиянка? ВСЕ нужно разузнать о ней, если конечно будет такая возможность... Ошметки же не допросишь... Отследить по видеокамерам... ВОТ СВОЛОЧЬ"!!
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1 м.
Alex Nемо
Узнавать то как собираетесь - по ошмёткам одежды или того что от неё осталось? Сразу видно военного строителя который из оружия видел только картинку с АК-74... 😂
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1 м.
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