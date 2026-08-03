Арт-объект к 805-летию Нижнего Новгорода установили на Театральной площади. Конструкция представляет собой инсталляцию с числом «805» в переплетении двух потоков, соединяющихся в единую линию, таким образом символизируя слияние двух рек – Волги и Оки, рассказали в администрации города.