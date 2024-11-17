История и археология: Сбежала из Японии в Советский Союз, чтобы играть в театре, попала в лагеря и стала «Голосом России»: Ёсико Окада

Она была удивительно красива и талантлива, в Японии актрису буквально носили на руках. Но в тот момент, когда Ёсико Окада находилась на пике славы, она поверила словам любимого человека о том, что только в Советском Союзе ещё сохранилась настоящая театральная школа.