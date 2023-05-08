Пригожин делает экстраординарное заявление о планах “Вагнера”, чтобы обмануть украинцев

Экстраординарное заявление лидера российских наемников Евгения Пригожина о том, что его боевики покинут украинский город Бахмут, выглядит как упражнение по избеганию обвинений и дезинформации, считают российские специалисты и военные аналитики.
Экстраординарное заявление лидера российских наемников Евгения Пригожина о том, что его боевики покинут украинский город Бахмут, выглядит как упражнение по избеганию обвинений и дезинформации, считают российские специалисты и военные аналитики.
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