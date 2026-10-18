Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что к концу 2026 года региональная дорожная сеть вырастет еще примерно на 500 километров, а доля соответствующих нормативам трасс по итогам 2024-го достигла 52,5%.
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