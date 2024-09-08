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Путин в телеграмме Ким Чен Ыну заявил об укреплении стратегического партнерства

Путин в телеграмме Ким Чен Ыну заявил об укреплении стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания республики выразил уверенность, что страны будут планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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