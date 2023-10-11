Президент Колумбии: Сегодня сектор Газа выглядит даже более разрушенным, чем Варшавское гетто в годы Второй мировой

Сегодня все разумные силы призывают остановить бойню, происходящую в секторе Газа, за исключением «гуманных» стран Запада, вставших исключительно на одну стороны конфликта и не отделяя ХАМАС от обычных мирных граждан Палестины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии