Митрополит Варсонофий возглавляет богослужение в храме Смоленской иконы Божией Матери

Православные отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской Сегодня, 6 февраля, в день памяти блаженной Ксении Петербургской митрополит Варсонофий возглавляет богослужение в храме Смоленской иконы Божией Материй.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии