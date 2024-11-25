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Татар-информ

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На площади перед КМПО установят архитектурный ансамбль

На площади перед КМПО установят архитектурный ансамбль

В Казани проведут благоустройство площади имени Александра Павлова. Она расположена перед зданием Казанского моторостроительного производственного объединения и названа в честь бывшего генерального директора компании.

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