На площади перед КМПО установят архитектурный ансамбль

В Казани проведут благоустройство площади имени Александра Павлова. Она расположена перед зданием Казанского моторостроительного производственного объединения и названа в честь бывшего генерального директора компании.
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