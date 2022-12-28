Захарова предложила Западу нарисовать “дорожную карту” вступления Украины в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире радио Sputnik заявила, что Запад должен опубликовать “дорожную карту” по вступлению Украины в ЕС вместо того, чтобы делать пустые заявления на эту тему.
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