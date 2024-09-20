Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе саммита Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне обнялся с освобожденным из плена ХАМАС гражданином России Андреем Козловым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии