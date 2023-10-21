Сатановский согласился с решением Соловьева о его увольнении

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский согласился с решением журналиста Владимира Соловьева о его увольнении из программы «Соловьев Live» за оскорбления в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова.